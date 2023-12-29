На Авдеевском направлении для россиян все грустно

Все атаки производились малыми штурмовыми группами без поддержки или применения бронетехники. Атакующие и штурмовые действия проводились как при поддержке артиллерийско-минометного огня, так и без него.

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В ходе атак противник вел интенсивный огонь из пехотного вооружения, пытаясь интенсивным огнем поддержать свои штурмовые группы. В результате добиться какого-либо заметного продвижения россиянам так и не удалось. Хотя в районе "промзоны" и Новобахмутовки на момент написания обзора бои еще продолжались.

Подразделениям 15-й "миротворческой" отдельной мотострелковой бригады противника, очевидно, так и не удалось пока вклиниться на территорию Авдеевского коксохима. Так же, как 114 и 21 ОМСБр полностью взять под контроль Степное. В настоящее время противник закрепился в лесополосах (точнее в том, что от них осталось) по обе стороны железной дороги, ведущей на север. Его попытки продвинуться через Степное дальше, на Бердычи, пока что безрезультатны.

Украинские войска, судя по всему, продолжают контролировать так называемую "позицию Зенит", что существенно мешает противнику продвигаться в направлении "Царской охоты" и со стороны Опытного в направлении западной окраины Авдеевки. Вероятно, в ближайшее время противник атакует эти позиции со стороны Спартака и Опытного, чтобы вытеснить передовые подразделения ВСУ с этой позиции к северу.

Несмотря на тот факт, что противник вел в бой в направлениях Водяное – Первомайское и Пески – Первомайское, в дополнение к уже достаточно потрескавшимся подразделениям 9-й ОМСБр, доукомплектованные подразделения 74-й и 35-й ОМСБр 41-й общевойсковой армии, продвинуться дальше Измайловского и Кирша ему не удалось.

Расширить свое вклинение в районе Ясиновского переулка и "Виноградников" (так называемая Авдеевская "промзона") к северу и западу противнику пока также не удается. По-видимому, закрепляется на занятых позициях.

У врага есть успехи возле Токмака

На Токмакском направлении противнику в течение прошлых 2 – 3 суток удалось частично восстановить положение по первой позиции своего главного рубежа обороны. Это произошло благодаря интенсивным атакам сил 76-й и 7-й десантно-штурмовых дивизий.

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Передовые подразделения ВСУ отошли с первой позиции главного рубежа обороны противника западнее села Вербовое, а также из района севернее него.

В настоящее время передовые подразделения ВСУ продолжают удерживать лишь небольшой участок первой позиции главного рубежа обороны россиян северо-западнее Вербового. По сути противнику удалось почти полностью ликвидировать вклинение передовых подразделений ВСУ в первую позицию своего главного рубежа обороны на Токмакском направлении.

Вдобавок противник имеет определенные успехи и западнее Работино и севернее Копани, что вообще может привести к отходу украинских войск от Новопрокоповки и Вербового.

В сущности, российские войска сейчас на Токмакском направлении пытаются полностью нивелировать результаты летне-осеннего наступления ВСУ на этом направлении. Судя по динамике развития ситуации на тактическом уровне – им это постепенно удается.

Причем, в резерве управления войск "Запорожье" у командования противника еще по меньшей мере до 4-х МСП (пусть даже в процессе "восстановления") для "наращивания усилий". Поэтому меня совсем не удивит, если ВСУ в итоге отойдут на рубеж Новоданиловка – Малая Токмачка.

Передовые подразделения противника сейчас находятся от западной окраины Работино на расстоянии не более 2 километров и продолжают атаковать на этом направлении. Если им удастся продвинуться на этом направлении еще хотя бы на 1 – 1,5 километра, ситуация на восток и юго-восток для ВСУ резко ухудшится.

Черноморский флот кичится двумя ракетными катерами

Ну и в заключение краткая информация из категории "разное".

Очевидно, вражеское командование УВ "Днепр" вывело частично 205 ОМСБр 49 общевойсковой армии на восстановление (вероятно, на территорию оккупированного Крыма, севернее Джанкоя). Также появилась информация, что в районе села Новая Маячка на этом направлении фиксируют подразделения 83 ОДШБр, по крайней мере не менее одного десантно-штурмового батальона.

Но эта информация еще нуждается в уточнении, потому что еще недавно бригаду активно использовали на Бахмутском направлении. По всей вероятности, за эту бригаду наши инсайдеры могли принять какие-то подразделения из состава 104-го десантно-штурмового полка, которые также оперируют в этом районе.

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В пункте базирования в Новоозерном (расстояние от передовых позиций ВСУ на этом направлении 143 километра) противник продолжает удерживать 2 ракетных катера. По нашей классификации, ракетных корветов проекта 12411 – "Ивановец" и "Буря". На последнем, кстати, установлен зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш".

Пока не совсем понятна цель, ради которой командование Черноморского флота уже более недели демонстративно держит эти боевые корабли в полностью рабочей зоне береговых и воздушных средств поражения украинских сил. Очевидно, в ближайшее время они их оттуда попытаются забрать или чем-нибудь прикрыть.

Командование противника на Приднепровском направлении ведет активную разведку тактического и оперативно-тактического тыла ВСУ с помощью разведывательных БПЛА типа Supercam и Мерлин. Частота и интенсивность пролетов этих БПЛА противника в последнее время существенно возросла.

Основной район – дельта реки Днепр по направлениям на село Днепровское Херсонской области, Херсон, а также село Солончаки Николаевской области. Вероятно, эти же БПЛА используются противником не только в качестве средств разведки, ведения фото и видеосъемки "интересных" для противника участков местности, но и в качестве средств корректировки и наведения своих дальнобойных средств поражения на этом направлении.