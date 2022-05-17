Россияне продолжают обстреливать границу с Сумщиной: зафиксировали более 70 взрывов

Российские военные продолжают обстреливать территорию Сумской области. Только за 17 мая зафиксировано более 70 взрывов.

Взрывы были зафиксированы в трех районах Сумской области

В пресс-службе оперативного командования "Север" информируют, что Россия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумщины с собственной территории.

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Утром 17 мая взрывы были зафиксированы в трех районах Сумской области:

около 8:45 наблюдатели зафиксировали пять приходов со стороны России в районе Эсмани;

с 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи со стороны территории России.

около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич.

В оперативном командовании "Север" отметили, что потерь среди личного состава и техники нет.

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