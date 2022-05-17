Россияне продолжают обстреливать границу с Сумщиной: зафиксировали более 70 взрывов
17 мая 2022 , 12:42Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Север"
Российские военные продолжают обстреливать территорию Сумской области. Только за 17 мая зафиксировано более 70 взрывов.
Взрывы были зафиксированы в трех районах Сумской области
В пресс-службе оперативного командования "Север" информируют, что Россия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумщины с собственной территории.
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Утром 17 мая взрывы были зафиксированы в трех районах Сумской области:
- около 8:45 наблюдатели зафиксировали пять приходов со стороны России в районе Эсмани;
- с 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи со стороны территории России.
- около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич.
В оперативном командовании "Север" отметили, что потерь среди личного состава и техники нет.
Россия обстреливает Сумщину: последние новости
- Вооруженные силы России с конца апреля начали наращивать количество обстрелов Сумской области. В результате вражеской атаки 7 мая украинский пограничник получил ранение. Сообщалось, что россияне совершили обстрел Сумщины из авиации.
- Впоследствии войска агрессора нанесли ракетный удар по Шосткинскому району. На расстоянии примерно трех километров от государственной границы было зафиксировано 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня из России.
- Также под ударом российских оккупантов оказалась Белопольская община. 10 мая вооруженные силы России произвели обстрел из систем залпового огня со своей территории. Кроме того, россияне нанесли ракетно-бомбовый удар по приграничным территориям Сумщины.
- Вражеская артиллерия обстреляла Сумскую область утром 12 мая, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. В ночь на 13 мая враг выпустил две ракеты по приграничному селу Очкино.
- 14 мая вооруженные силы России нанесли около 6 обстрелов из миномета по Великописаревской общине. Поздним вечером 14 мая российская ракета попала по окрестностям села Шпилевка. 15 мая оккупанты нанесли значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.
- В течение 16 мая российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Также на Сумщину пыталась зайти вражеская ДРГ. В результате боя с российскими диверсантами погиб украинский пограничник.
- 17 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе населенного пункта Белокопытово российские оккупанты произвели минометный обстрел подразделений Госпогранслужбы.
Недавно – в Сумскую область пыталась зайти ДРГ: прикрывались стрельбой: смотрите видео