До 20 в сутки, – Гуменюк объяснила, как россияне используют КАБы

Все чаще российские оккупанты используют управляемые авиационные бомбы. Еще полгода назад пуски КАБов были единичными, теперь же количество выросло до сотни в день.

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, как россияне применяют КАБы. По ее информации, интенсивность обстрелов кое-где уменьшилась из-за погодных условий.

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Как враг использует управляемые авиабомбы

В зоне ответственности Сил обороны юга в течение последней недели не наблюдалось вылетов вражеской тактической авиации для сброса управляемых авиабомб.

Оккупанты работали в отдаленных районах, в частности над акваториями морей – Черного и Азовского. Там россияне изредка выпускали ракеты Х-59 и Х-31.

В ноябре оккупанты установили 2 суточных "рекорды" по применению КАБов. 6 ноября авиация России сбросила 103 бомбы, а 29 ноября оккупанты применили 120 бомб для обстрелов Украины.

В то же время, управляемые авиабомбы не позволяли запускать плохие погодные условия. Однако оккупанты немедленно начали бомбардировку, когда немного развеялся туман и стало благоприятнее небо.

Выпускали до 20 КАБ в сутки. В приоритете действительно прибрежные участки в нашей зоне ответственности – и правый, и левый берег. Там, где они считают, что могут выбить наши позиции,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, наиболее активно оккупанты используют высокоточные управляемые авиационные бомбы на правобережье Херсонщины в таких населенных пунктах: Тягинка, Веселое, Одрадокаменка, Берислав, Казацкое и Белозерское общество, а также по селу Крынки на левобережье.

Оккупанты запускают КАБы по территории Украины