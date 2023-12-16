До 20 в сутки, – Гуменюк объяснила, как россияне используют КАБы
Все чаще российские оккупанты используют управляемые авиационные бомбы. Еще полгода назад пуски КАБов были единичными, теперь же количество выросло до сотни в день.
Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, как россияне применяют КАБы. По ее информации, интенсивность обстрелов кое-где уменьшилась из-за погодных условий.
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Как враг использует управляемые авиабомбы
В зоне ответственности Сил обороны юга в течение последней недели не наблюдалось вылетов вражеской тактической авиации для сброса управляемых авиабомб.
Оккупанты работали в отдаленных районах, в частности над акваториями морей – Черного и Азовского. Там россияне изредка выпускали ракеты Х-59 и Х-31.Важно! В ноябре оккупанты установили 2 суточных "рекорды" по применению КАБов. 6 ноября авиация России сбросила 103 бомбы, а 29 ноября оккупанты применили 120 бомб для обстрелов Украины.
В то же время, управляемые авиабомбы не позволяли запускать плохие погодные условия. Однако оккупанты немедленно начали бомбардировку, когда немного развеялся туман и стало благоприятнее небо.
Выпускали до 20 КАБ в сутки. В приоритете действительно прибрежные участки в нашей зоне ответственности – и правый, и левый берег. Там, где они считают, что могут выбить наши позиции,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, наиболее активно оккупанты используют высокоточные управляемые авиационные бомбы на правобережье Херсонщины в таких населенных пунктах: Тягинка, Веселое, Одрадокаменка, Берислав, Казацкое и Белозерское общество, а также по селу Крынки на левобережье.
Оккупанты запускают КАБы по территории Украины
- Ранее Наталья Гуменюк рассказывала, что управляемые авиабомбы стали для россиян определенной альтернативой артиллерии. Оккупанты применяют это оружие на участках, где у них нет достаточно ресурсов или хорошо работает контрбатарейная борьба со стороны Украины. Однако захватчики пускают КАБы на расстоянии 50 – 60 километров от линии фронта, чтобы не подвергать опасности самолеты.
- Российские захватчики начали регулярно запускать управляемые авиабомбы еще весной 2023 года. С тех пор ее используют по разным направлениям. К примеру, россияне сбрасывали КАБы в сторону острова Змеиный.
- 26 ноября россияне обстреляли Торецк на Донетчине. В подвальном помещении поврежденного дома спасатели обнаружили авиабомбу КАБ-500, которая чудом не сдетонировала.