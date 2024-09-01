Россияне ускорили продвижение к Покровску: разведка Британии сказала, как близко враг

Российские оккупационные войска ускорили продвижение в направлении города Покровск Донецкой области.

Соответствующий отчет озвучила разведка Великобритании 1 сентября. В то же время уже вскоре, вероятно, произойдет замедление врага. Впрочем, только потому, что враг зайдет в жилую зону.

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Как близко подошли россияне к Покровску

Как отметили в ведомстве, за последние 7 дней российские сухопутные войска ускорили свое продвижение к Покровску. Предположительно, оккупационная армия находится в пределах 10 километров от окраин города.

Скорость продвижения, возможно, замедлится по мере того, как российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска,

– говорится в обзоре.

Последствия потери контроля над городом

Разведка отметила, что Покровск является ключевым логистическим узлом в Донецкой области. В случае захвата города россиянами, это, вероятно, изменит имеющиеся украинские линии снабжения.

Захват Покровска усложнит возможность быстрого пополнения запасов ВСУ, маневрирование ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часов Яром и Угледаром,

– предупредили британцы.

В отчете также проанализировать ситуацию на других линиях фронта. Отмечают, что на востоке и юге Украины оперативный темп боевых действий остается низким, без существенных изменений в территориальном контроле.

Актуально о ситуации возле Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня, 1 сентября, отчитался, что на направлении главного удара российской армии очевидно, в Донецкой области, – ситуация сложная.

А вот аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что операция ВСУ в Курской области таки вызвала давление на оперативные решения российского военного руководства. Вероятно, врагу таки пришлось передислоцировать резервные подразделения с Покровского направления на Курскую область.