Российское продвижение в Донецкой области продолжается, один из городов под угрозой окружения, – DeepState
Оккупанты в дальнейшем продвигаются по территории Донецкой области. Враг имеет успехи на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.
Согласно последним обновлениям карты DeepState, россияне продвинулись в районах шести населенных пунктов, передает 24 Канал.
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Где враг достиг успехов
Так, последнее время больше всего вражеских штурмов происходит именно на Кураховском направлении. Оккупанты планируют взять Курахово в окружение, а потому наступают на него с трех сторон.
Недавно противнику удалось продвинуться в самом городе, а также на его окраинах – в районах Максимильяновки и Победы.
Захватчики продвигаются в районе Максимильяновки: смотрите на карте
Противник продвинулся неподалеку Победы: смотрите на карте
Наступление на Курахово: смотрите на карте
На соседнем Времовском направлении захватчики тоже имели продвижение в районе Богоявленки.
Движение вперед возле Богоявленки создает угрозу для Курахово: смотрите на карте
Россияне не оставили попыток осуществить мечту по захвату Покровска. В окрестностях этого города противник имел территориальные успехи у Григорьевки и Новоалексеевки.
Ситуация неподалеку Григорьевки: смотрите на карте
Как двигаются оккупанты у Новоалексеевки: смотрите на карте
К слову, в Курской области продолжаются ожесточенные бои с наибольшей концентрацией обстрелов и сил врага.