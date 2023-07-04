"Оккупанты – сумасшедшие": зачем россияне просят передать им лодки на Херсонщину

Российские военкоры так испугались наступления украинских сил в Херсонской области, что призвали глав регионов страны-агрессора передать конфискованные у браконьеров лодки на линию обороны на реке Днепр.

Военный эксперт Петр Черник предположил, что такая обеспокоенность оккупантов вызвана тем, что украинские силы могут использовать все виды боевых действий во время контрнаступательных операций. В частности, частичное форсирование Днепра. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Однако россияне наверняка питают иллюзию, что Силы обороны будут воевать, как советская армия, которая во время Второй мировой войны штурмовала Киев через Днепр. И тогда погибли десятки тысяч военных.

"Украинские силы так поступать не будут. Но небольшие штурмовые группы на скоростных катерах под прикрытием ночи и так выполняют свою работу, как только могут", – заметил военный эксперт.

Могут устроить форсаж Днепра

В российской армии наверняка до начала войны не было достаточно лодок гражданского назначения, чтобы обеспечить все потребности России в доставке войск.

Нельзя исключать сценарий, что они могут прибегнуть к собственному акту самоубийства и совершить такой форсаж Днепра, как делали их предки в Киеве. Это вполне возможно, ведь оккупанты – сумасшедшие,

– подчеркнул Черник.

Он вспомнил, как в Чернобаевке более 20 раз на одном месте россияне размещали технику и личный состав, а наши силы их метко ликвидировали.

Петр Черник предположил, зачем россияне собирают лодки для фронта по регионам России: смотрите видео

Умные люди после третьего раза такого не делают, а они делали. А потому готовимся к любому сценарию,

– подчеркнул он.

Ведь трудно представить, к каким действиям может прибегнуть армия оккупантов. А Силам обороны следует помнить, что их задача – перемалывание стратегических ресурсов врага.

"И в этом аспекте украинские силы впереди. Военное колесо вращается на нашей стороне. Но это долгий путь и тяжелая работа, которая может длиться месяцами", – отметил Петр Черник.

Больше об инициативе российских военкоров по лодкам для фронта

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что российские военные обозреватели 2 июля обратились к руководству республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев. Военкоры призвали их передать конфискованные у браконьеров катера на линию фронта на Херсонском направлении.

Военные обозреватели отметили, что 10 полков и бригад Южного военного округа "Днепр" испытывают дефицит в лодках.

В то же время, как сообщают аналитики ISW, военкоры якобы обвиняли минобороны России в том, что военным на восточном берегу моря не предоставили необходимые лодки и другие средства.

Однако на их призыв уже якобы отозвался глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он пообещал удовлетворить просьбы военкоров и передать на фронт конфискованные браконьерские катера.