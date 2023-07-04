Військовий експерт Петро Черник припустив, що таке занепокоєння окупантів викликано тим, що українські сили можуть використовувати всі види бойових дій під час контрнаступальних операцій. Зокрема часткового форсування Дніпра. Про це він розповів 24 Каналу.

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Проте росіяни напевно мають ілюзію, що Сили оборони будуть воювати, як радянська армія, яка під час Другої Світової війни штурмував Київ через Дніпро. І тоді загинули десятки тисяч військових.

"Українські сили так вчиняти не будуть. Однак невеликі штурмові групи на швидкісних катерах під прикриттям ночі й так виконують свою роботу, як тільки можуть", – зауважив військовий експерт.

Можуть вчинити форсаж Дніпра

В російській армії напевно на початок війни не було достатньо човнів цивільного призначення, щоб забезпечити усі потреби Росії у доправлянні військ.

Не можна виключати сценарію, що вони можуть удатися до власного акту самогубства і вчинити такий форсаж Дніпра, як робили їхні предки в Києві. Це цілком можливо, адже окупанти – божевільні,

– наголосив Черник.

Він згадав, як у Чорнобаївці понад 20 разів на одному місці росіяни розташовували техніку та особовий склад, а наші сили їх влучно ліквідували.

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Розумні люди після третього разу такого не роблять, а вони робили. А тому готуємось до будь-якого сценарію,

– підкреслив він.

Адже наразі важко уявити, до яких дій може вдатися армія окупантів. А Силам оборони потрібно пам'ятати, що їхнє завдання – перемелювання стратегічних ресурсів ворога.

"І в цьому аспекті українські сили дещо попереду. Воєнне колесо обертається на нашому боці. Але це довгий шлях і важка робота, яка триватиме місяці", – відзначив Петро Черник.

Важливо! Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що вночі 4 липня українські захисники ліквідували ворожі човни, які виконували розвідувальні дії. За її словами Сили оборони позбавили окупантів можливості пересуватися по воді.

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