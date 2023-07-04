Военный эксперт Петр Черник предположил, что такая обеспокоенность оккупантов вызвана тем, что украинские силы могут использовать все виды боевых действий во время контрнаступательных операций. В частности, частичное форсирование Днепра. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Однако россияне наверняка питают иллюзию, что Силы обороны будут воевать, как советская армия, которая во время Второй Мировой войны штурмовал Киев через Днепр. И тогда погибли десятки тысяч военных.

"Украинские силы так поступать не будут. Но небольшие штурмовые группы на скоростных катерах под прикрытием ночи и так выполняют свою работу, как только могут", – заметил военный эксперт.

Могут устроить форсаж Днепра

В российской армии наверняка до начала войны не было достаточно лодок гражданского назначения, чтобы обеспечить все потребности России в доставке войск.

Нельзя исключать сценарий, что они могут прибегнуть к собственному акту самоубийства и совершить такой форсаж Днепра, как делали их предки в Киеве. Это вполне возможно, ведь оккупанты – сумасшедшие,

– подчеркнул Черник.

Он вспомнил, как в Чернобаевке более 20 раз на одном месте россияне размещали технику и личный состав, а наши силы их метко ликвидировали.

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Умные люди после третьего раза такого не делают, а они делали. А потому готовимся к любому сценарию,

– подчеркнул он.

Ведь трудно представить, к каким действиям может прибегнуть армия оккупантов. А Силам обороны следует помнить, что их задача – перемалывание стратегических ресурсов врага.

"И в этом аспекте украинские силы впереди. Военное колесо вращается на нашей стороне. Но это долгий путь и тяжелая работа, которая может длиться месяцами", – отметил Петр Черник.

Важно! Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ночью 4 июля украинские защитники ликвидировали вражеские лодки, выполнявших разведывательные действия. По ее словам, Силы обороны лишили оккупантов возможности передвигаться по воде.

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