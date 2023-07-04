Военный эксперт Петр Черник предположил, что такая обеспокоенность оккупантов вызвана тем, что украинские силы могут использовать все виды боевых действий во время контрнаступательных операций. В частности, частичное форсирование Днепра. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Однако россияне наверняка питают иллюзию, что Силы обороны будут воевать, как советская армия, которая во время Второй Мировой войны штурмовал Киев через Днепр. И тогда погибли десятки тысяч военных.
"Украинские силы так поступать не будут. Но небольшие штурмовые группы на скоростных катерах под прикрытием ночи и так выполняют свою работу, как только могут", – заметил военный эксперт.
Могут устроить форсаж Днепра
В российской армии наверняка до начала войны не было достаточно лодок гражданского назначения, чтобы обеспечить все потребности России в доставке войск.
Нельзя исключать сценарий, что они могут прибегнуть к собственному акту самоубийства и совершить такой форсаж Днепра, как делали их предки в Киеве. Это вполне возможно, ведь оккупанты – сумасшедшие,
– подчеркнул Черник.
Он вспомнил, как в Чернобаевке более 20 раз на одном месте россияне размещали технику и личный состав, а наши силы их метко ликвидировали.
Петр Черник предположил, зачем россияне собирают лодки для фронта по регионам России: смотрите видео
Умные люди после третьего раза такого не делают, а они делали. А потому готовимся к любому сценарию,
– подчеркнул он.
Ведь трудно представить, к каким действиям может прибегнуть армия оккупантов. А Силам обороны следует помнить, что их задача – перемалывание стратегических ресурсов врага.
"И в этом аспекте украинские силы впереди. Военное колесо вращается на нашей стороне. Но это долгий путь и тяжелая работа, которая может длиться месяцами", – отметил Петр Черник.
Больше об инициативе российских военкоров по лодкам для фронта
- Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что российские военные обозреватели 2 июля обратились к руководству республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев. Военкоры призвали их передать конфискованные у браконьеров катера на линию фронта на Херсонском направлении.
- Военные обозреватели отметили, что 10 полков и бригад Южного военного округа "Днепр" испытывают дефицит в лодках.
- В то же время, как сообщают аналитики ISW, военкоры якобы обвиняли минобороны России в том, что военным на восточном берегу моря не предоставили необходимые лодки и другие средства.
- Однако на их призыв уже якобы отозвался глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он пообещал удовлетворить просьбы военкоров и передать на фронт конфискованные браконьерские катера.