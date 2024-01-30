Отправляются в дальний путь, – в ОК "Юг" рассказали о бессмысленных штурмах россиян

Украинские защитники не прекращают работу по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. Это непосредственно боевые действия и отражение вражеских штурмов.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне время от времени активизируются на данном направлении.

Смотрите такжеУдары по предприятиям подстанции и складам: все что известно об атаке "Шахедами" 30 января

Работа на левом берегу

Оккупанты не оставляют попыток продвигаться. Впрочем, у них есть сложности с формированием штурмовых групп, которые пытаются противостоять бойцам ВСУ.

"Но когда они (россияне 24 Канал) собираются, то отправляются в дальний путь и без поддержки бронетехники. Собственно здесь у них возникают споры: кадровые военные требуют от командования бронетехнику, а те экономят", – отметила Гуменюк.

За прошедшие сутки, по состоянию на 30 января, насчитано 8 попыток штурмов. Но все они еще раз оказались неудачными для россиян и те вернулись на исходные позиции. Оккупанты теряют 70% группы выходящей на штурм в составе 10 – 15 человек.

"Наша контрбатарейная борьба мощно направлена на уничтожение вражеской артиллерии. Нам удается уничтожать и их лодки там, где они пытаются маневрировать между островами. Выбитые за прошедшие сутки несколько наблюдательных пунктов привели к тому, что врагу требовалось восстановить личный состав на этих островах. Они направили несколько лодок три были уничтожены", – рассказала начальница пресс-центра.

Что происходит на Херсонском направлении: последние новости