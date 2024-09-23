Имеют какой-то план: военный рассказал о деталях штурмов врага на фронте

Россияне продолжают наращивать штурмовые действия на горячих участках фронта. Однако украинские защитники дают отпор вражеским силам.

Также имеем преимущество в использовании FPV-дронов. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, какая ситуация на той линии, где держит оборону его бригада.

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Теряют огромное количество людей

На направлении фронта, где работает бригада "Рубеж" россияне проводят достаточно активные штурмы. Враг в последнее время применял большое количество техники и личного состава.

Однако у россиян ничего не получилось. Бригада, по его словам, уничтожила половину из той техники, которая штурмовала украинские позиции и большое количество личного состава пехоты.

В то же время нужно понимать, если россияне штурмуют такими силами, то это не спроста. У них есть какой-то план, и они будут продолжать наращивать свои штурмовые действия,

– подчеркнул командир экипажа.

Однако, к сожалению, противник продолжает перебрасывать резервы, и соответственно останавливать свои наступательные действия не планирует.

В то же время потери и достижения россиян абсолютно несопоставимы. Они теряют огромное количество людей – несколько посадок или иногда даже несколько позиций. Поэтому штурмовые действия продолжаются, и ситуация достаточно напряженная,

– отметил он.

Также во время штурмов противник достаточно грамотно использует оружие. Он, по его словам, пытается сначала максимально затушить возможности огневых действий наших фланговых подразделений.

После этого россияне штурмуют там, где планировали, используя при этом и FPV-коптеры, и сбросы, и артиллерию – абсолютно все, что у них есть. А у них этого достаточно много,

– отметил Андрей Отченаш.

Сейчас идет борьба непосредственно беспилотных авиационных комплексов с обеих сторон. Наши операторы FPV-дронов пытаются уничтожить российские силы, их операторы – наши.

Однако сейчас качество наших пилотов значительно лучше, поэтому соответственно и результативность значительно выше,

– подчеркнул он.

Важно! За минувшие сутки, по состоянию на утро 23 сентября, было ликвидировано 1330 единиц личного состава врага. Также ВСУ уничтожили 280 единиц российской техники. Всего с начала войны России против Украины потери противника составили более 643 тысяч оккупантов.