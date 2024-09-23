Також маємо перевагу у використанні FPV-дронів. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, яка ситуація на тій лінії, де тримає оборону його бригада.

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Втрачають величезну кількість людей

На напрямку фронту, де працює бригада "Рубіж" росіяни проводять достатньо активні штурми. Ворог останнім часом застосовував велику кількість техніки та особового складу.

Проте у росіян нічого не вийшло. Бригада, за його словами, знищила половину з тієї техніки, яка штурмувала українські позиції і велику кількість особового складу піхоти.

Водночас потрібно розуміти, якщо росіяни штурмують такими силами, то це не спроста. Вони мають якийсь план і продовжуватимуть нарощувати свої штурмові дії,

– наголосив командир екіпажу.

Проте, на жаль, противник продовжує перекидати резерви, і відповідно зупиняти свої наступальні дії не планує.

Водночас втрати і досягнення росіян абсолютно непорівнянні. Вони втрачають величезну кількість людей – декілька посадок або інколи навіть декілька позицій. Тому штурмові дії тривають, і ситуація достатньо напружена,

– зауважив він.

Також під час штурмів противник достатньо грамотно використовує зброю. Він, за його словами, намагається спочатку максимально затушити можливості вогневих дій наших флангових підрозділів.

Після цього росіяни штурмують там, де планували, використовуючи при цьому і FPV-коптери, і скиди, і артилерію – абсолютно все, що в них є. А в них цього достатньо багато,

– відзначив Андрій Отченаш.

Зараз триває боротьба безпосередньо безпілотних авіаційних комплексів з обох сторін. Наші оператори FPV-дронів намагаються знищити російські сили, їхні оператори – наші.

Однак наразі якість наших пілотів значно краща, тому відповідно і результативність значно вища,

– підкреслив він.

Важливо! За минулу добу, станом на ранок 23 вересня, було ліквідовано 1330 одиниць особового складу ворога. Також ЗСУ знищила 280 одиниць російської техніки. Загалом з початку війни Росії проти України втрати противника становили понад 643 тисячі окупантів.