Россияне пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка

13 июня 2022 , 18:54
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские военные пытаются оцепить Вооруженные Силы Украины в Луганской области. Враг в течение 13 июня вел штурмовые действия на Северодонецком направлении.

Россияне осуществляют перегруппировку подразделений на Донецком направлении

Оперативную информацию о ситуации на Востоке сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Там рассказали о ситуации в Донецком направлении.

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Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов:

  • Лисичанск;
  • Привилегия;
  • Северодонецк;
  • Боровское.


Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap

Также отмечается, что на Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировку.

Враг штурмовал Северодонецк

Российское военное руководство бросило все силы, чтобы захватить Северодонецк. В Генштабе ВСУ сообщили, что 13 июня кафиры не отказались от своих целей и продолжили штурмовые действия на Северодонецком направлении.

Цель войска агрессора неизменна – установление полного контроля над областным центром Луганской области Северодонецком.

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Также в Генштабе ВСУ сообщили, что враг совершил наступление на позиции украинских войск в районе Метелкино, но не имел успеха.

В Северодонецке в дальнейшем напряженная ситуация

  • В Северодонецке сейчас одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте. После того, как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка.
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь БТГ на захват Северодонецка . В конце весны вооруженные силы России прорвали оборону наших защитников, после чего в городе продолжаются уличные бои.
  • Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого кафиры уничтожают мосты. Первый мост, соединяющий Северодонецк и Лисичанск, войска агрессора разрушили в мае .
  • Об уничтожении второго моста стало известно 12 июня. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили мост , ведущий в Северодонецк. По его словам, если россияне уничтожат третий находящийся в аварийном состоянии город, то город будет отрезан .
  • Отметим, что ситуация в Северодонецке развивается динамично и инициатива переходит из рук в руки. По состоянию на 13 июня известно, что кафиры контролируют 70% Северодонецка . Сообщалось, что россиянам удалось оттеснить Вооруженные Силы Украины из центра города .

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Автор: Михайло Гема