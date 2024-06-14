Россия хочет разрушить наши аэродромы: почему им не удастся сорвать передачу F-16

Российские войска ночью 14 июня наносили комбинированный воздушный удар крылатыми ракетами, "Шахедами" и "Кинжалами". В Воздушных силах отмечают, что одной из целей врага снова был военный аэродром в Староконстантинове.

Россияне бьют туда почти во время каждой ракетной атаки. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал, что оккупанты охотятся на самолеты F-16 и пытаются разрушить инфраструктуру аэродрома.

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В Украине разветвленная система аэродромов

В понимании врага аэродром в Староконстантинове лучше всего подходит для базирования F-16 и инфраструктуры для них. Однако если уж так часто россияне бьют по этому объекту, то мы же трезво осознаем, что авиация, которая может пострадать, там в принципе не может быть.

Западная часть Украины довольно большая. Черник заметил, что там есть разветвленная система малых, средних и даже несколько крупных аэродромов.

Часть истребителей F-16, которые партнеры передадут Украине в рамках оборонной помощи, будет размещена на иностранных авиабазах.

"Как только происходят ракетные пуски, то, конечно, в первую очередь работает система противовоздушного прикрытия, но самолеты никогда не бывают на земле. Хватает времени, чтобы поднять авиацию, пока ракеты подлетят, за исключением "Кинжалов". Однако не сомневаюсь, что все алгоритмы по сохранению как авиационного парка, так и плотов отработаны на самом высоком уровне", – сказал военный эксперт.

Удар по аэродрому в Миргороде вызывает сомнения

Накануне оккупанты опубликовали видео ракетного удара по аэродрому Миргорода, на котором якобы зафиксировано попадание в наши самолеты. Кроме того, россияне снимали беспилотником.

Я сторонник позиции официальных сообщений в части таких событий. Когда уже будет подтверждено нашим Генштабом, что такое явление произошло, тогда будем давать экспертную оценку,

– добавил Черник.

Он имеет огромное сомнение, что произошло именно так, как рассказывает противник. Ведь картинка слишком качественная и все слишком хорошо показано. Создается впечатление, что это все срежиссировано.

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