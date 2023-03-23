Россияне пытаются зайти в Авдеевку, однако только за день потеряли более 250 человек, – ВСУ

Россияне сконцентрировали усилия на развертывании маневров, в том числе и в районе Авдеевки. В ISW предполагают, что там враг, вероятно, может увеличить темп наступления путем условной "паузы" под Бахмутом.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал в эфире телемарафона, что Россия постоянно обстреливает Авдеевку. По словам полковника, он не увидел там ни одного дома, который не имел бы повреждений, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Авдеевке

Алексей Дмитрашковский рассказал, что в городе остаются люди. Они живут в подвалах, но не очень хотят контактировать.

"Мы пытались пообщаться с находившимися в подвале людьми. Их там было ориентировочно 40 человек. Люди просто закрылись в подвале и не пустили нас. Не стали с нами общаться", – заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В Авдеевке работает всего один магазин, где люди могут купить необходимые вещи. В городе постоянно находится глава военной администрации, туда приезжают с помощью волонтеры.

Что делает враг вокруг города

К этому моменту они (россияне – 24 Канал) пытаются пройти в город Авдеевку. И постоянно эти обстрелы сопровождаются атаками,

– заявил Дмитрашковский.

По его словам, только в течение 22 марта было 26 атак. Однако у россиян значительные потери – ВСУ уничтожили более 100 вражеских солдат и ранили более 240 единиц личного состава. То есть в общей сложности потери – более 250 человек.

В технике враг потерял по меньшей мере:

два танка;

два бронетранспортера;

четыре боевые машины пехоты;

два комплекса радиоэлектронной борьбы "Житель" и "Борисоглебск".

самоходную артиллерийскую установку;

одну систему залпового огня.

Что известно о ситуации в Авдеевке