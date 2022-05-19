Россияне пытались выдать свои обстрелы Чернобаевки за действия ВСУ: местные не поверили
Источник:фейсбук ОК "Юг"
В Херсонской области российские оккупанты пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины. Но у них ничего не вышло.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
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Из-за постоянных обстрелов россиян в Херсонской области местные жители хорошо различают тактику действий врага. Поэтому они не повелись на провокацию вражеского войска.
В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины,
– рассказали в ОК "Юг".
Люди пытаются покинуть Херсонщину
Из-за критической ситуации в селах, граничащих с соседними регионами, а также из-за разрушенных домов, заминированных дорог, мостов и полей, люди пытаются уехать дальше. Однако российские оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона и обстреливают эвакуационные колонны.Обратите внимание! На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областей российские захватчики не продвигаются. Однако оккупанты применяют классические формы гибридной войны.
Ситуация в Чернобаевке: другие новости
- В Херсонской ОВА рассказали, что в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Чернобаевке. В одном из них вспыхнул пожар. К сожалению, от вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта.
- Вооруженные Силы Украины не устают разбивать российских захватчиков в Чернобаевке. Там нанесли уже 20 удар силам противника.
- Заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова отпустили из плена оккупантов.
- Российские оккупационные власти в мае назначили "главой" администрации Чернобаевской территориальной общины Турулева Юрия. Однако работники сельского совета отказались от сотрудничества с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание.
- Интересно, что Чернобаевка стала "страшным сном" для российских оккупантов. Между собой они уже прозвали ее "чистилищем". Это подтверждают разговоры россиян, которые удалось перехватить СБУ. В то же время из-за того, что Вооруженные Силы Украины постоянно бьют по аэродрому в Чернобаевке, россияне не могут активизировать свои наступательные действия.
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