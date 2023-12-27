Россияне расстреляли украинских пленных под Работиным: Украина начала расследование
Россия взяла в плен возле Работиного Запорожской области трех украинских защитников. К сожалению, оккупанты их расстреляли.
Это произошло через час после попадания наших защитников в плен. Офис генпрокурора объяснил, что такими поступками Россия нарушила статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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Россияне расстреляли трех наших пленных
По данным следствия, военнослужащие армии России в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час, в нарушение статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли. Видео об этом распространено в интернете,
– рассказали в прокуратуре.
На опубликованных в сети видео видно, как российские оккупанты цинично и целенаправленно расстреляли трех украинских военных.
Из-за трагедии Офис генпрокурора начал уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Виновным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными", – заверили в Офисе генпрокурора.
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Россия не впервые прибегает к зверствам
- В Офисе генпрокурора напомнили, что это не первая подобная трагедия, к которой причастна Россия. Так, в декабре в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен. Трагедия произошла возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степное Покровского района Донецкой области. Группа лиц в российской форме в упор расстреляла двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины, которые сдавались в плен.
- Перед этим зафиксировали использование украинских военнопленных как "живого щита" на линии столкновения. Тогда в сети появилось видео, на котором видно, как оккупанты стреляли из-за спин украинских военнопленных возле Работиного Запорожской области.
- Тогда Офис генпрокурора возбудил уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. Оно предусматривает лишение свободы на срок 8 – 12 лет.