Ожидаем ударов с разных сторон, – Воздушные силы о размещении "Цирконов" в Крыму

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что россияне накопили в Крыму гиперзвуковые ракеты "Циркон". По его словам, оккупанты выбрали временно оккупированный полуостров, поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и другие южные регионы Украины.

Как сообщалось ранее, если уже произошло применение такого оружия, то с украинской стороны точно продолжается анализ и подсчет всех возможных алгоритмов для ударов. Вероятно, пусковые установки для этих ракет сосредоточены на Крымском полуострове.

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Ожидаем удары врага с разных сторон

Начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что скорее всего россияне выбрали базу Крыма для размещения гиперзвуковых ракет "Циркон", поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и другие южные районы Украины.

Он также отметил, что "пока" российские захватчики имеют свой так называемый Крымский мост, которым они могут поставлять туда много техники и материалов для ее обслуживания. То есть такие логистические возможности врага являются одним из главных факторов размещения вооружения на территории временно оккупированного полуострова.

Мы ожидаем ударов с разных сторон. Также они используют свои самолеты, чтобы атаковать нас из Воронежской, Курской области. Вот, например, как этой ночью они атаковали нас из Белгородской области, из Рязанской области,

– отметил представитель Воздушных сил.

Евлаш добавил, что российские захватчики пытаются наносить удары по Украине не только с территории Крыма. По его словам, есть также другие регионы, откуда ожидаем ударов со стороны России.

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