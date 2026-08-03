Россияне разрушили мост в Славянске: пострадала девушка

Вечером 2 августа Славянск в Донецкой области вновь подвергся обстрелу со стороны российских войск. Враг нанес удар по Черевковскому автомобильному мосту.

Об этом сообщил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

Что известно об атаке на мост в Славянске?

В результате обстрела обрушился один пролет бетонной конструкции моста. По данным местных пабликов, в момент атаки автомобиль упал с моста и перевернулся.

Женщина, находившаяся внутри, получила травмы. Как уточнил Вадим Лях, речь идет о девушке 2004 года рождения. Ее госпитализировали.

Он также добавил, что утром российский дрон "Молния-2" повредил дом в Билбасовке. "Здесь, к счастью, никто не пострадал", – написал глава ВА.

Последствия удара по мосту: смотрите видео

К слову, аналитики DeepState сообщали, что российские войска усиливают обстрелы Славянска и Краматорска, применяя управляемые авиабомбы, реактивную артиллерию, ударные дроны типа "Шахед" и FPV-беспилотники.

Как отмечают украинские бойцы, операторы российских FPV-дронов все чаще наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданскому транспорту и мирным жителям. В темное время суток взрывы в городах почти не утихают из-за непрерывного использования реактивных систем залпового огня.

Критической остается ситуация и в Херсонской области. Ряд прифронтовых городов, в частности Берислав, находится под постоянными вражескими атаками. Так, появилась информация о том, что Свято-Введенская церковь в Бериславе, имеющая статус памятника национального значения, была уничтожена российскими войсками в результате атаки дрона.