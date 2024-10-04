"Не осталось ничего": как выглядит Волчанск, разрушенный оккупантами

Ситуация в Волчанске на Харьковщине остается тяжелой. Почти весь город разрушен российскими военными.

Кадры показали фотографы Константин и Влада Либеровы. От населенного пункта остались одни руины.

Смотрите также Не отказались от своих планов и готовят новые штурмы: какова ситуация на Харьковском направлении

Россияне уничтожили город Волчанск

Волчанска больше не существует. Не осталось ничего. Только пыль,

– написали Либеровы.

На фото можно увидеть только разрушенные российскими снарядами здания и выжженные от пожаров территории.

Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы

Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы

Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы

Как сейчас выглядит Волчанск / Либеровы

Что известно о ситуации в Волчанске