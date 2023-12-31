Нарисованная авиация: что о российских самолетах-обманках говорят в ISW и Силах обороны

Российские захватчики продолжают рисовать на авиабазах силуэты самолетов. На этот раз их заметили в Приморско-Ахтарске. Кроме того, враг пытается ввести технологические инновации.

В американском Институте изучения войны проанализировали действия оккупантов. Кроме того, о целях агрессора рассказали в Силах обороны, передает 24 Канал.

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Россияне пытаются защитить свои самолеты

Российские милблогеры утверждали, что 29 декабря во время пуска ракеты Х-101 по Украине оккупанты якобы "впервые применили приманный комплекс ПВО Л-504".

Аналитики отметили, что в патенте 2001 года на такие комплексы утверждали, что приманка якобы "втрое снижает вероятность поражения ракеты средствами ПВО и может имитировать ракету".

А пока пропагандисты заявляли о якобы технологических инновациях, спутниковые снимки, полученные 29 декабря, показали, что россияне нарисовали авиационные приманки на авиабазе Приморско-Ахтарск.

В ISW предположили, что таким образом враг пытается защитить российские самолеты МиГ-29 и Су-34 от ударов БПЛА.

РосСМИ сообщали, что центральное территориальное управление росавиации посетило дочернюю компанию концерна "Калашников" Zala Aero, чтобы проинспектировать якобы разработку нового беспилотника Z-16.

По словам пропагандистов, он якобы "способен вести наблюдение в любое время суток и развивать скорость 110 километров в час".

Российская цель – внедрить технологические инновации для оптимизации систем для использования в Украине,

– отметили аналитики.

"Мы отслеживаем реальную обстановку, а не нарисованную"

В эфире телемарафона спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны прокомментировала "изобразительное искусство" на аэродромах оккупантов. Наталья Гуменюк отметила, что агрессор понимает, что есть спутниковое наблюдение, наблюдение за важными объектами, стратегическими.

Оккупанты пытаются продолжать гибридную войну, запутывать, вводить в заблуждение.

Это с их стороны такая тактическая уловка, но она уже разгадана и в принципе мы отслеживаем реальную обстановку, а не нарисованную,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Заметим, что силуэты самолетов россияне рисуют на своих авиабазах уже не впервые. В частности, в октябре появились спутниковые снимки из "Энгельса". Там бойцы Путина нарисовали Ту-95.

Кроме того, граффити МиГ-31 были зафиксированы в аннексированном Крыму.