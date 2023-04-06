В ОК "Юг" оценили, создадут ли оборонительные сооружения россиян проблемы для контрнаступления ВСУ

На временно оккупированных украинских территориях россияне уже несколько месяцев строят фортификационные сооружения. Враг роет окопы и устанавливает так называемые "зубы дракона" в надежде, что это поможет им во время контрнаступления ВСУ.

Однако, как показала война, оборонительные сооружения не помогли россиянам удержаться на территориях, которые уже освободили украинские бойцы, так будет и дальше. Об этом 24 Каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Смотрите также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

По словам Гуменюк, военная тактика строительства оборонительных сооружений на оккупированных территориях достаточно классическая.

Россияне готовятся к обороне

Подобная последовательность действий оккупантов была присуща и во время подготовки на правом берегу Херсонщины к "жесту доброй воли".

Если сейчас они уже для себя обустраивают второй – третий рубеж обороны, это говорит о том, что их командование осознает, что эти рубежи пригодятся им.

– подчеркнула спикер.

Она подчеркнула, что у украинских сил обороны есть четкий план двигаться вперед и выйти на административные границы 1991 года, и россияне это понимают.

Оперативные новости с фронта: смотреть видео

Где и как россияне окапываются