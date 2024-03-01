В ГУР прокомментировали информацию о смерти оккупантов в Рыжем лесу возле ЧАЭС
Глава города Вараш Александр Мензул заявил в интервью, что все оккупанты, которые в 2022-м рыли окопы в Рыжем лесу возле ЧАЭС, умерли. В ГУР ответили, правда ли это, узнайте на 24 Канале о судьбе оккупантов.
Когда россияне захватили ЧАЭС, они даже не могли произнести слова “Рыжий лес” и, вероятно, не совсем понимали, где находятся. Украинцы тогда смеялись, таким образом убегая от ужасного осознания, что оккупанты осмелились захватить ядерный объект. К сожалению, многие работники ЧАЭС до сих пор в плену, ведь россияне забрали их с собой во время отступления.
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Что известно о возможной смерти россиян, которые были на ЧАЭС
Вараш – полесский город на севере Ровенской области, спутник Ровенской АЭС. Этот населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Беларусью. Интервью Александра Мензула было посвящено проблемам громады и ядерной безопасности.
Можно вспомнить, как окапывались безграмотные оккупанты в Чернобыльской зоне. Я знаю это место, там можно находиться считаные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских вояк, которые там были, никто не выжил,
– сказал мэр Вараша.
OBOZ.UA попросил Андрея Юсова прокомментировать возможную смерть оккупантов в Рыжем лесу. Тот ответил, что информацию о смерти этих оккупантов сейчас уточняют.
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Россия продолжает ядерный шантаж
- Оккупанты играют с огнем, запугивая весь мир тем, что нанесут ядерный удар. Во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля Путин пообещал бить ракетами "Сармат".
- Впрочем, "Сармат" является основным компонентом ядерного сдерживания, это часть ядерной триады. Его использование возможно в рамках большой ядерной войны, со странами, которые имеют ядерное оружие.
- Эксперты считают, что стратегическое вооружение сложно использовать в тактических потребностях, в частности для ударов по украинским объектам. Поэтому угрозы Путина направлены на западные страны. Вероятно, хозяин Кремля считает, что Запад испугается и будет оказывать меньше помощи Украине.
- В США отреагировали на очередной ядерный шантаж, назвав риторику Путина безответственной, а его заявления – недопустимыми.