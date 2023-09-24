Беспрерывный террор Херсона: оккупанты сбросили на город две корректируемые авиабомбы

Российские военные ударили по Херсону двумя корректируемыми авиабомбами. Известно о попадании в промышленные и гражданские объекты.

В очередной раз российские оккупанты терроризируют украинские города. В частности, за сутки 21 сентября враг 52 раза ударил по Херсону – прилеты фиксировали каждые 5–10 минут.

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Враг цинично атакует Херсон

Армия России 24 сентября нанесла по Херсону два удара корректируемыми авиабомбами. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Одной попали по промзону в Днепровском районе, другой по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.

Последствия авиаудара по предприятию в Днепровском районе: смотрите видео

Известно, что травмы получила 49-летняя женщина-охранник. Она в это время находилась на территории предприятия, куда попала КАБ. У нее диагностировали легкие повреждения – помощь оказали прямо на месте.

Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги! Не подвергайте себя опасности,

– предупредил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко впоследствии сообщил, что по состоянию на 18:30 известно о шести пострадавших гражданских лиц в результате вражеских обстрелов. Херсонцы получили ранения разной степени тяжести.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в медицинские учреждения обращаются люди, которые были ранены ранее", – сообщил Мрочко.

Обстрелы не прекращаются

Утром в этот же день оккупанты обстреляли Херсонскую область ракетами. Они совершили авиаудары по ряду населенных пунктов Бериславского района. В общей сложности погибли два человека, трое получили ранения.

Около 12:00 россияне нанесли удар артиллерией прямо по городу Херсон. Удар повредил частные дома, квартиры, детский сад. Пострадали 4 местных жителя, двое из них находятся в больнице. Мужчины 80 и 50 лет просто шли в магазин, когда россияне атаковали. Еще два человека, мужчины в возрасте 54 года и 81 год, получили легкие травмы.

Последствия обстрела центра Херсона: смотрите видео

Открыто уголовное производство

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование обстрелов авиабомбами. Дело было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 24 сентября около 16:20 вражеские войска произвели обстрел города Херсона, предварительно управляемыми авиабомбами. В результате авиаудара по территории одного из предприятий травмирована 49-летняя женщина.

Последствия вооруженной агрессии документируют прокуроры совместно со следователями ГУНП в Херсонской области.



Последствия обстрела Херсона авиабомбами / Фото Офис генпрокурора



Яма от авиабомбы в Херсоне / Фото Офис генпрокурора

Россияне не дают покоя Херсону