Россияне сбросили взрывчатку с дрона: на Черниговщине есть попадание в продуктовый магазин

Россияне продолжают наносить удары по мирным украинским городам. В частности, в Черниговской области они атаковали дроном и попали в продуктовый магазин.

В департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА рассказали, что на один из населенных пунктов Черниговщины сбросили взрывчатку с дрона. Ранее вражеский дрон в этом регионе попадал в маршрутку с гражданскими.

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Есть попадания

Говорится о Семеновской общине Черниговской области.

В областной военной администрации отметили, что к сожалению, есть попадания. В частности, по гражданской инфраструктуре.

Есть попадания и пожар в продуктовом магазине,

– добавили там.

Россия постоянно бьет по гражданским объектам и терроризирует мирное население.

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