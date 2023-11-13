Оккупанты массово сдаются в плен: Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении

13 ноября 2023, 12:00
Читати новину українською

Источник:

Александр Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, на Таврическом направлении в украинский плен за последние сутки сдались более десятка российских захватчиков.

Он подчеркнул, что наши военные сдерживают штурмы противника. В то же время, нашим защитникам также удается продвигаться, выгоняя врага с территории Украины.

К теме Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта

Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

Командующий подчеркнул, что российские захватчики за минувшие сутки нанесли 22 авиаудара, провели 43 боевых столкновений и совершили 576 артобстрелов. В то же время, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 847 огневых задач.

Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении,
– написал он.

Генерал также отметил, что общие потери врага составили 455 человек. Кроме того, украинской армии удалось уничтожить 8 единиц военной техники.

В частности, украинские военные на Таврическом направлении уничтожили:

  • 1 танк;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 2 артиллерийские системы;
  • 3 беспилотных летательных аппарата.

"Также уничтожены 2 склада боеприпасов. Еще 7 единиц военной техники врага повреждены", –  подчеркнул Тарнавский.

В заключение генерал подчеркнул, что вместе украинцы точно победят врага. Он также произнес национальный лозунг – Слава Украине.

Оккупанты имеют бешеные потери на фронте

  • Генштаб ВСУ рассказал, что украинская армия за последние сутки ликвидировала еще 800 оккупантов на войне против Украины. Таким образом, потери врага достигли уже 311 550 человек.
  • К тому же у россиян есть потери и в своей технике. В частности, украинские военные уничтожили пять танков, десять артиллерийских систем и шесть боевых бронированных машин.
  • В Сухопутных войсках также рассказали, что россияне с рассветом пытались атаковать позиции 58 бригады ВСУ. В то же время впоследствии россияне должны были бежать от огня наших защитников.

Автор: Владислав Кравцов