Замысел врага не сработал: какие две основные задачи выполняют ВСУ возле Авдеевки
Россия несет огромные потери на Авдеевском направлении, однако это не останавливает врага. Россияне продолжают бросать в бой новые подразделения и технику.
Несмотря на сложную ситуацию, Вооруженным Силам Украины удается сдерживать российское наступление на Авдеевку. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что действия врага будут вносить коррективы и сказываться на наших действиях возле Авдеевки.
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Замысел не сработал
Более двух недель на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные наступательные действия врага. По словам Мусиенко, в Авдеевку прибыло брошенное подкрепление для наших сил.
В настоящее время на Авдеевском направлении ВСУ выполняют две задачи:
- не дают врагу окружить город;
- увеличивают количество потерь противника.
Оккупанты рассчитывали, что им удастся быстро запереть круг и продвигаться в Авдеевку. Этого уже не удалось, и я думаю, что не удастся. Один замысел уже не сработал и, возможно, не сработают следующие. Боевые действия покажут, как дальше будет развиваться ситуация,
– сказал Мусиенко.
Россияне беспощадно уничтожают украинские города. В частности, Авдеевку враг обстреливает каждый день. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, при таких темпах оккупанты за две – три недели полностью уничтожат город.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"В городе уже много разрушений, однако украинские бойцы удерживают позиции. Я думаю, что ситуация не дойдет до городских контактных боев. Защищаться на фоне руин сложно, а устраивать Сталинград нет смысла. Даже если враг дойдет, то можно отойти и бить по нему другими средствами, например, артиллерией", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Какая цель российского наступления на Авдеевку: смотрите видео
Наступление России на Авдеевку: последние новости
- 10 октября российские захватчики активизировали наступательные действия у Авдеевки. Успеха, к счастью, оккупанты не добились, но количество российских солдат и техники существенно уменьшилось. По словам Владимира Зеленского, россияне уже потеряли по меньшей мере бригаду.
- Основная цель наступления россиян на Авдеевку – политическая. Оккупантам нужна хоть какая-то "победа" для внутреннего зрителя накануне президентских выборов.
- У россиян серьезные проблемы с личным составом – нет стратегических запасов. Кроме того, в частности, подразделения "Шторм-Z" отказываются наступать на Авдеевском направлении, поэтому россияне в условиях амнистии перебросили вагнеровцев, участвовавших в мятеже Евгения Пригожина.