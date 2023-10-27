Замысел врага не сработал: какие две основные задачи выполняют ВСУ возле Авдеевки

Россия несет огромные потери на Авдеевском направлении, однако это не останавливает врага. Россияне продолжают бросать в бой новые подразделения и технику.

Несмотря на сложную ситуацию, Вооруженным Силам Украины удается сдерживать российское наступление на Авдеевку. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что действия врага будут вносить коррективы и сказываться на наших действиях возле Авдеевки.

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Замысел не сработал

Более двух недель на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные наступательные действия врага. По словам Мусиенко, в Авдеевку прибыло брошенное подкрепление для наших сил.

В настоящее время на Авдеевском направлении ВСУ выполняют две задачи:

не дают врагу окружить город;

увеличивают количество потерь противника.

Оккупанты рассчитывали, что им удастся быстро запереть круг и продвигаться в Авдеевку. Этого уже не удалось, и я думаю, что не удастся. Один замысел уже не сработал и, возможно, не сработают следующие. Боевые действия покажут, как дальше будет развиваться ситуация,

– сказал Мусиенко.

Россияне беспощадно уничтожают украинские города. В частности, Авдеевку враг обстреливает каждый день. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, при таких темпах оккупанты за две – три недели полностью уничтожат город.

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"В городе уже много разрушений, однако украинские бойцы удерживают позиции. Я думаю, что ситуация не дойдет до городских контактных боев. Защищаться на фоне руин сложно, а устраивать Сталинград нет смысла. Даже если враг дойдет, то можно отойти и бить по нему другими средствами, например, артиллерией", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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