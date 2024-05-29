Без F-16 не целесообразно форсировать Днепр, – Свитан объяснил, что происходит возле Крынок

Оккупанты превратили небольшой населенный пункт Крынки на Херсонщине в ад и полностью его разрушили. Кроме того, враг усилил штурмовые действия, применяя FPV-дроны, и за сутки совершил 20 атак – к счастью, безрезультатных. Однако без F-16 наши военные не смогут продвинуться и успешно форсировать Днепр.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что любые наступательные действия стратегического уровня и создание оперативного плацдарма под стратегическое движение в сторону Крыма без самолетов F-16 точно невозможны. И даже планировать какие-то операции без истребителей – бесполезная трата времени.

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Перебрасывать войска, имея стратегическое направление

Сейчас на левом берегу применяется тактический плацдарм, то есть удержание бойцами ВСУ некоторых позиций.

Это нужно для того, чтобы потом, когда он перерастет в оперативный плацдарм, можно было на километров 15 по радиусу перебросить на левый берег технику и артиллерию. После этого можно будет прикрывать и настраивать механизмы для форсирования Днепра: мосты, возможно, дебаркадеры (плавучие пристани – 24 Канал) с левого и правого берегов для того, чтобы гонять баржи,

– подчеркнул Роман Свитан.

Чтобы не стоять под ударами россиян, на левый берег нужно перебрасывать войска, имея стратегическое направление – например, в сторону Скадовска или Крыма.

Постоянно под ударами

Однако тактический плацдарм, который долго удерживается на любом берегу и не перерос в оперативный, является большой проблемой для тех, кто этот плацдарм удерживают.

Противник когда-то накопит силы, подтянет дальние средства поражения, увеличит количество FPV-дронов и перемолотит весь этот плацдарм, смешивая его с землей, что россияне в последнее время и делают с помощью КАБов, дальней артиллерии и дронов,

– сказал военный эксперт.

Оперативного плацдарма не будет, пока ВСУ не будут готовы форсировать Днепр и двигаться в сторону Крыма. Однако сейчас наши войска на плацдарме на левом берегу постоянно под страшными ударами.

Роман Свитан считает, что военно-политическому руководству надо принимать решение – или удерживать плацдарм дальше. Оно может дать ВСУ задачу на отвлечение российских войск.

Учитывая то, что примерно 60 тысяч россиян сейчас удерживают плацдарм вдоль левого берега, как только они отойдут на восточный фронт или в сторону Харькова, можно сразу же форсировать Днепр.

Можно четко констатировать, что нашим ребятам очень тяжело на левом берегу,

– отметил Свитан.

Он добавил, что военно-политическому руководству нужно скорее принимать решение – или на отход, или на перемещение, или на создание оперативного плацдарма.

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