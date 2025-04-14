В штурм – на машинах: майор НГУ объяснил странную тактику россиян на фронте

Российские военные все чаще рвутся в бой не на бронированной технике, а на более легком транспорте. Часто это квадроциклы и мотоциклы, а теперь и автомобили старых образцов.

Так, уже не впервые на поле боя оккупанты используют старые автомобили вроде "Жигулей". Офицер секции планирования бригады "Рубеж" и майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире 24 Канала рассказал, с чем связаны такие изменения.

Смотрите также Россия "идет" на Константиновку, ВСУ атакуют под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю

Почему россияне идут в бой не на военной технике

Одно из направлений, где воюет бригада "Рубеж" – Лиманский. Ситуация и остается довольно сложной, ведь россияне постоянно пытаются проводить штурмовые действия. В России не только есть немалое количество личного состава, но и средств огневого поражения, в частности дронов различного типа.

Противник комбинированно штурмует наши позиции. Чаще всего они накапливают пехотные группы, и, конечно, не оставляют попыток штурмов на технике – только у них есть возможность. Технику применяют разную: от танков, БМП и БТРов – до машин и мотоциклов,

– отметил Дмитрий Кожубенко.

Интересно, что оккупанты используют для штурмов автомобили очень старых образцов, а именно 50 – 60-х годов. Впрочем, это не обязательно свидетельствует о том, что у них не хватает техники.

"Похоже на то, что противник просто выбирает более манёвренный и мобильный транспорт, который быстрее передвигается на поле боя. Сомневаюсь, что у них недостаточно тех же БТРов на складах, поэтому это просто еще одна тактика врага для выявления слабых звеньев в нашей обороне", – объяснил майор НГУ.

Важно! Помочь нашим защитникам уничтожать противника можете и вы. Бригада "Рубеж" открыла сбор на FPV-дроны, присоединиться к нему можно по ссылке или же донатом на карточку банка 4441 1111 2822 2217.

По словам военного, несмотря на серьезный натиск врага, Силы обороны продолжают давать отпор и готовятся к тому, что рано или поздно будет команда "идти вперед".

Стоит добавить, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас украинская армия способна сдерживать россиян на поле боя. Однако численность войска на сегодня не позволяет проводить крупные контрнаступательные операции.