Россияне следующие 5 дней будут равнять Луганщину с землей, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай в телеграмме
Ситуация в Луганской области очень сложная – на территории области продолжаются жестокие бои. Наши защитники ценой своей жизни и здоровья мужественно держат оборону, поэтому российские захватчики пытаются стереть города Луганщины с лица земли.
Россияне стремятся захватить Северодонецк, чтобы "продать" любую победу, рассказал глава Луганской ОВА в рамках марафона единых новостей. Сергей Гайдай также отметил, что захват Северодонецка даст оккупантам только психологическую победу.
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Это лишь психологическое облегчение для них, потому что стратегически этот город ничего не даст, говорит Гайдай.
Прогнозируем, что в ближайшее время оккупанты бросят всю свою технику именно на это направление. Ожидаем, что в ближайшие 5 дней будут усиливаться обстрелы из всей техники, которая есть у врага,
– предостерегает глава Луганской ОВА.
По словам Гайдая, российские кафиры будут бить из тяжелой артиллерии, будут пытаться сравнять все с землей. Как объясняет Сергей Гайдай, все потому, что у кафиров нет другой тактики и они просто не умеют воевать по другому.
В Луганской области в зоне ответственности определенных бригад нашим защитникам приходится отбивать по 6 и более атак каждый день. Тем временем в Донецкой области украинские позиции враги накрывают постоянными артиллерийскими обстрелами. Также россияне избивают из авиации.
Кафиры упорно пытаются захватить Северодонецк – последние новости
- Вооруженные силы России сосредоточились на захвате Северодонецка после оккупации 95% территории Луганской области. Войска агрессора в конце мая частично прорвали оборону ВСУ и зашли в глубь города. С тех пор в Северодонецке идут ожесточенные бои.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне бросили основные силы , чтобы оцепить наших военных возле Северодонецка и Лисичанска. По словам Сергея Гайдая, Россия хочет захватить город до 10 июня .
- Британская разведка 5 июня сообщила, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке , что могло приостановить оперативный успех россиян.
- По предварительным данным главы Луганской ОВА, россияне контролируют половину города . В частности, вражеская армия занялась позиции в восточных кварталах Северодонецка. Город сейчас разделен пополам.
- Сергей Гайдай заявил, что ВСУ, которым недавно на помощь пришли бойцы Интернационального легиона , могут отразить город. Но он отметил, что это не будет иметь стратегического значения .
- Глава Северодонецкой ОВА Александр Стрюк 4 июня информировал, что ситуация в городе сложная . По его словам, украинские военные пытаются вытеснить врага, из-за чего ведутся позиционные уличные бои.