Готовятся к встрече с ВСУ: оккупанты вырыли окопы уже на юге Крыма

Российские оккупанты роют окопы на юге временно оккупированного Крыма. Спутниковые снимки зафиксировали систему траншей, которую строят враги на фоне успехов ВСУ.

Траншеи обнаружили вокруг радиолокационной станции в районе Лазурного, что в южной части полуострова. Об их существовании на территории Крыма сообщали еще в ноябре 2022 года.

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Траншеи были зафиксированы с помощью последних спутниковых снимков высокого разрешения,

– написал швейцарский OSINT-аналитик Питте.

Он также добавил, что систему траншей могли расширить с момента съемки.



Спутниковые кадры, на которых видны траншеи в Крыму / Фото Бенджамина Питте

Следует заметить, что в ноябре траншеи на спутниковых снимках увидели на севере Крыма. Тогда оккупанты строили оборонительные рубежи возле КПВВ "Чонгар" и Армянска.

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Что происходит в Крыму