Россияне снова расстреляли украинских пленных возле Работино

Российские оккупанты взяли в плен украинских защитников. После этого захватчики коварно и цинично расстреляли наших воинов.

Офис Генерального прокурора сообщил, что инцидент произошел 18 февраля вблизи Работино Запорожской области. Через день, 20 февраля, по соцсетям распространилось видео расстрела.

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Что говорит прокуратура

Офис Генерального прокурора подтвердил убийство украинских военнопленных россиянами в Запорожской области. Начато досудебное расследование, осуществляемое следователями Управления СБУ в Запорожской области.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,

– говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Офис Генерального прокурора также показал скриншот видео. На кадрах можно увидеть, как российские оккупанты берут в плен 3 украинских защитников в окопах перед расстрелом.



Россияне взяли в плен 3 украинских воинов перед расстрелом / Фото Запорожской областной прокуратуры

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