Россияне снова расстреляли украинских пленных возле Работино
Источник:Офис Генерального прокурора
Российские оккупанты взяли в плен украинских защитников. После этого захватчики коварно и цинично расстреляли наших воинов.
Офис Генерального прокурора сообщил, что инцидент произошел 18 февраля вблизи Работино Запорожской области. Через день, 20 февраля, по соцсетям распространилось видео расстрела.
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Что говорит прокуратура
Офис Генерального прокурора подтвердил убийство украинских военнопленных россиянами в Запорожской области. Начато досудебное расследование, осуществляемое следователями Управления СБУ в Запорожской области.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,
– говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Офис Генерального прокурора также показал скриншот видео. На кадрах можно увидеть, как российские оккупанты берут в плен 3 украинских защитников в окопах перед расстрелом.
Россияне взяли в плен 3 украинских воинов перед расстрелом / Фото Запорожской областной прокуратуры
Похожий случай уже был
- Напомним, что в конце декабря 2023 года захватчики расстреляли украинских военнопленных возле Работино. Тогда россияне тоже коварно убили 3 наших защитников.
- Это военное преступление также попало на видео. Офис Генерального прокурора заявлял, что виновными могут быть оккупанты из 76-й десантной дивизии армии страны-агрессора.
- Позже стало известно, что многие солдаты из этой "Псковской десантной дивизии" попали в украинский плен. Участники этого военного формирования также подозреваются в совершении военных преступлений на Киевщине.