Россияне снова ударили по инфраструктуре Запорожья: есть разрушения

Российские оккупанты снова атаковали Запорожье. В этот раз попали в инфраструктуру областного центра.

Соответствующую информацию сообщили местные власти. По данным секретаря Запорожского городского совета, детали выясняются.

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Россия снова ударила по Запорожью

Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушений испытала инфраструктура города,

– заявил секретарь Анатолий Куртев.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты попали ракетой в объект инфраструктуры областного центра. По его данным:

возник пожар;

информацию о пострадавших уточняют.

"Будьте бдительны. Сохраняется риск повторных атак. Соблюдаем правила безопасности", – сообщил Старух.

Предыдущие атаки Запорожья: коротко

Следует вспомнить, что глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказывал о предыдущем взрыве в Запорожье. Он прозвучал буквально до 22 часов 8 октября.

Чиновник объяснил, что россияне выпустили по городу ракеты. Однако дополнительных деталей о последствиях взрывов Александр Старух не назвал.

Однако известно, что 6 октября российские оккупанты обстреляли жилищный сектор. По состоянию на вечер 8 октября известно, что в результате ударов врагов по жилым домам погибли 19 мирных жителей.

К сожалению, по состоянию на вечер 8 октября спасатели продолжали разбирать завалы. Предварительно, 7 октября работники ГСЧС сообщали, что в результате атаки российских оккупантов:

из-под завалов 5-этажного дома извлечены тела 8 погибших. 6 человек спасли, 5 из них госпитализировали в больницы;

под руинами 4-этажного дома обнаружили 3 убитых жителей. Спасли 15 человек, 8 из них – с травмами увезли в больницы.

К сожалению, пострадала 3-летняя девочка, находившаяся под наблюдением медиков.

Кроме того, 7 октября россияне впервые атаковали Запорожье иранскими дронами. Разрушения испытали объекты инфраструктуры в двух районах города. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что, по предварительной информации, есть один пострадавший. Его доставили в больницу.

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