россияне второй раз за ночь ударили по Запорожью: атаковали инфраструктурный объект

Оккупационные войска России второй раз за ночь на 24 августа нанесли удар по Запорожью. Они атаковали инфраструктурный объект областного центра.

Інформацію про атаку підтвердив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Напередодні Старух підтвердив атаку росіян по Запоріжжю: перші подробиці про влучання

Жителі Запоріжжя почали чути вибухи приблизно о четвертій годині ранку. Саме тоді ворожі війська завдали удару по одному з районів міста. Наразі не повідомляють, який саме об'єкт інфраструктури атакованих.

На місці негайно направили всі екстрені служби. Станом на 5 годину ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.

Інформацію про удар підтвердив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Напередодні Старух підтвердив атаку росіян по Запоріжжю: перші подробиці про влучання

Жителі Запоріжжя почали чути вибухи приблизно о четвертій годині ранку. Саме тоді ворожі війська завдали удару по одному з районів міста. Наразі не повідомляють, який саме об'єкт інфраструктури атакованих.

На місці негайно направили всі екстрені служби. Станом на 5 годину ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.