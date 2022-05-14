Россияне собирают свой ракетный металлолом по всем болотам, – Братчук
Источник:телеграм Сергея Братчука
Россияне ищут по всем своим болотам старые ракеты советского образца. Высокоточные у них заканчиваются.
С обстрелами стало несколько тише, отметил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В целом день в Одессе прошел относительно спокойно, однако были сигналы воздушной тревоги.
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К сожалению, они (обстрелы – 24 канала) еще не пропали и не пропадут. Но то, что россияне ищут старые советские ракеты – это правда,
– рассказал Братчук.
Он добавил, что половина из этих ракет до Украины и не долетит. Они разорвутся в воздухе или вообще не долетят. Все потому, что высокоточного оружия у оккупантов оказалось не так много, как они хвастались.
Высокоточные ракеты действительно заканчиваются
Разведка Великобритании также отметила, что запасы высокоточных боеприпасов в России, вероятно, значительно иссякли. Агрессор не ожидал, что война будет продолжаться так долго, поэтому может использовать советские ракеты.
Более того, россияне уже применяют старые ракеты Х-22. Однако это несет и большую угрозу для украинцев, потому что такие ракеты могут "промахиваться". Есть угроза "прилетов" в жилые кварталы, поэтому людям настойчиво рекомендуют не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Предыдущие обстрелы Одессы
- Российские военные 11 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Пострадавших и разрушений, к счастью, не было.
- Сильные обстрелы произошли в течение 7 – 10 мая. Например, 7 мая россияне выпустили по Одесской области сразу 10 ракет, а 8 – атаковали Одесчину 9 раз.
- 9 мая российские войска нанесли удар по Одессе 7 ракетами. В частности, они выпустили по Одессе 3 ракеты "Кинжал ". Повредили 5 зданий, пострадали 2 человека. В результате еще одной вражеской атаки загорелся торговый центр.
- 10 мая оккупанты уже в четвертый раз ударили по мосту через Днестровский лиман.
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