россияне создают ударную группировку на Херсонщине и ведут разведку, – ОК "Юг"

россияне создают ударную группировку в Херсонской области. Это один из тактических ходов врага.

Кроме того, они пытаются измерять мощь нашей обороны и анализировать направления, по которым они могли бы приступить к своим активным действиям. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Пока они подвергаются огневому поражению, получают потери и возвращаются на свои позиции. Но мы не расслабляемся и понимаем, что они могут продолжать такие попытки и дальше,

– заметила она.

Информация – мощное оружие

Гуменюк подчеркнула, что сегодня мы находимся в условиях гибридной войны, где информационный фронт очень мощный. Следовательно, информация, которая вбрасывается и разгоняется по сознанию граждан, является одним из видов оружия. "Дать конкретное наступление, необходимость немедленной эвакуации – нагнетание таких нарративов также способ воздействия", – подчеркнула она.

Речь идет о влиянии как на мирное население, так и на военных. Ведь россияне также собирают информацию о морально-психологическом состоянии нашей армии.

Все привыкли к тому, что их ложь насколько мощна, настолько и немощна, когда проверяется,

– убеждена руководитель пресс-центра ОК "Юг".

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