Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что очень важно заблокировать эту игру. Все потому, что там россияне вроде бы "освободители", которые делали супер спецоперацию.

"Хотя всем известно, что вся эта операция провалилась. Противнику не удалось не только качественно закрепиться в населенных пунктах, которые они в тот момент оккупировали", – но и россияне понесли тогда достаточно большие потери, сказал он.

Чем опасна российская игра о боях в Гостомеле?

Андрей Отченаш заметил, что бригада "Рубеж" была одной из первых, кто сдерживал наступление россиян в Гостомеле.

Наши бойцы уничтожали российские вертушки, которые летели в Гостомельский аэропорт. Поэтому для нас очень ценно не допустить любые подобные российские игры на международный рынок,

– сказал он.

Это важно, ведь таким образом оккупанты стремятся показывать своих военных, как благородных воинов.

Мы должны создавать свои игры, свои альтернативы, где будем показывать проукраинскую позицию. Прошу заблокировать эту игру (Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes – 24 Канал),

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Он призвал всех, кто имеет возможность, зайти в Steam и написать жалобу на российскую игру.

Напомним, что сервисе Steam появилась страница игры Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes от российской студии Cats Who Play, в которой события боев за Гостомельский аэродром подаются в выгодном для России свете. Активисты обращаются к платформе с требованием отреагировать на появление такого контента.

