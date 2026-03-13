Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що дуже важливо заблокувати цю гру. Все тому, що там росіяни начебто "визволителі", які робили супер спецоперацію.

"Хоча всім відомо, що вся ця операція провалилася. Противнику не вдалось не тільки якісно закріпитись у населених пунктах, які вони в той момент окупували", – але й росіяни зазнали тоді досить великих втрат, сказав він.

Чим небезпечна російська гра про бої в Гостомелі?

Андрій Отченаш зауважив, що бригада "Рубіж" була однією з перших, хто стримував наступ росіян у Гостомелі.

Наші бійці знищували російські вертушки, які летіли до Гостомельського аеропорту. Тому для нас дуже цінно не допустити будь-які подібні російські ігри на міжнародний ринок,

– сказав він.

Це важливо, адже в такий спосіб окупанти прагнуть показувати своїх військових, як благородних воїнів.

Ми мусимо створювати свої ігри, свої альтернативи, де показуватимемо проукраїнську позицію. Прошу заблокувати цю гру (Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes – 24 Канал),

– підкреслив офіцер бригади "Рубіж".

Він закликав всіх, хто має можливість, зайти у Steam та написати скаргу на російську гру.

Нагадаємо, що сервісі Steam з'явилася сторінка гри Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes від російської студії Cats Who Play, у якій події боїв за Гостомельський аеродром подаються у вигідному для Росії світлі. Активісти звертаються до платформи з вимогою відреагувати на появу такого контенту.

Що відомо про бої за Гостомель?