Приплели Львовщину, Николаевщину и Британию: Россия придумала очередную сказку о биологическом оружии

Российские захватчики снова начали создавать фейки о якобы угрозе применения "биологического оружия" из Украины. В этот раз пропагандисты Кремля внезапно упомянули Львов.

Соответствующий абсурдный фейк распространило минобороны страны-агрессорки. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что оккупанты придумали на этот раз

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что СБУ и Нацполиция якобы могут организовать провокации с "биологическим оружием" против страны-агрессорки. Он безосновательно обвинил украинских правоохранителей в проведении соответствующих "тренировок" во Львове в августе и сентябре 2023 года. По его словам, в этих "тренингах" во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого также принимали участие член Управляющего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос и сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер.

Также Кириллов приплел к этому фейку Николаевщину. Оккупант заявил, что на территории Николаевской области якобы фиксируются случаи заболевания птичьим гриппом, который "обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека". Российский генерал-лейтенант заявил, что Украина будто бы берет пробы в Николаевской области, чтобы обвинить Россию в биодиверсии, привлечь государство-террориста к ответственности за нарушение конвенционных обязательств и таким образом усилить антироссийские санкции.

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