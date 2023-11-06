Достаточно двух попаданий: поможет ли россиянам новая железнодорожная ветка

Российские пропагандисты заявили, что уже начато строительство новой железнодорожной ветки. Она должна проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Таким образом оккупанты хотят "обезопасить" движение железнодорожного транспорта от обстрелов.

Впрочем, это им не поможет и еще больше истощит ресурсы. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

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Проект новой железной дороги

Дмитрий Забавин подчеркнул, стоит учитывать количество "хлопков", которые произошли за последнее время на временно оккупированных территориях. Поэтому россиян уже ожидают существенных проблем и на новом так называемом железнодорожном сообщении.

Если построят (железную дорогу – 24 Канал), будет достаточно 1 – 2 попаданий и фактически это направление будет "отдыхать" от того, что они могут что-то там перемещать. Это будет в зоне доступности украинских возможностей. Это существенно им не поможет и истощит ресурсы,

– объяснил он.

Но россиянам очень важны новые сообщения. Они перебрасывают оружие и технику, а в обратном направлении вывозят награбленное в Украине.

"Россияне грабят все, что можно – вывозят металл, зерно. И они логистику построили таким путем, что к временно оккупированной территории они привозят оружие, маскируя некоторое через порт строительными материалами, мол собираются что-то отстраивать. Но мы понимаем, что значительная часть того, что приходит в мариупольский порт – оружие. В обратном направлении они вывозят зерно и металл", – объяснил Забавин.

Он добавил, что, несмотря на все старания, у россиян есть значительные логистические проблемы. В частности, на отрезке дороги Новоазовск – Мариуполь.

Россияне строят новые пути сообщения: основные новости