Отправляет на Запорожскую линию фронта: откуда Россия начала взимать новые силы

Российские оккупанты не собираются отступать. На некоторых участках фронта проводят штурмовые действия и укрепляют свои оборонительные сооружения.

В частности, на Запорожском направлении. Об этом 24 Каналу отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне усиливают оборону

Российские оккупанты не останавливаются в своих намерениях захватить украинские территории. Они продолжают усиливать свои оборонительные рубежи. В частности, на Запорожском направлении.

"С другой стороны, мы видим, что они постоянно проводят ротации и завозят новое "пушечное мясо" на нашу территорию", – отметил Федоров.

По его словам, ранее россияне это делали в основном с территорий временно оккупированного Крыма. Сейчас наоборот – завозят с территории Мариуполя в сторону Бердянска. Далее враг размещается на побережье Азовского моря.

"Из того, что они завозят – топливозаправщики, чтобы удовлетворить потребности в топливе. А также "пушечное мясо", которое "живым щитом" пытаются посылать на Запорожскую линию фронта", – добавил городской голова Мелитополя.

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