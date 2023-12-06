Можем выдохнуть, – Андрющенко о строительстве железной дороги россиян возле Мариуполя

Россияне ищут альтернативные пути снабжения логистики на фронт. В частности, начали строительство новой железной дороги через Мариуполь и строительство моста через реку Кальмиус.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, на каком этапе находится строительство на ТОТ. Также, по его словам, в горсовет попал документ россиян о согласовании нового железнодорожной ветви.

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Какая ситуация со строительством железной дороги

"Можем выдохнуть. Возле Гранитного, где мост, строительство законсервировалось. Видимо, сыграло их наступление. Это тот случай, когда они сами "зашли в хвост", – сказал советник мэра Мариуполя.

Ухудшение ситуации на фронте, в частности в Марьинке, увеличило опасения оккупантов по строительству железнодорожной ветки Мариуполь – Донецк и моста вблизи Гранитного через реку Кальмиус.

1 декабря российские пропагандисты заявили о "захвате Марьинки" Донецкой области. Онако, по словам спикера Сил обороны Таврического толка Александра Штупуна, это не соответствует действительности. В городе продолжаются жестокие и кровопролитные бои и противник "не взял Марьинку, как он заявляет".

"Это значит, что к весне они уже не расконсервируют строительство. Можно взорвать Крымский мост и будет конец их логистике", – объяснил Андрющенко.

О двух проектах россиян

По словам Андрющенко, Мариупольский горсовет получил от коллег из Запорожского направления документ оккупантов по согласованию строительства ветки между Мариуполем и Бердянском.

Россияне хотят построить железнодорожное сообщение из России в Крым через временно оккупированные территории:

первый проект должен соединить Таганрог – Мариуполь.

второй проект должен соединить Мариуполь – Бердянск и дальше в Крым.

В целом ветка будет иметь такой маршрут: Мариуполь – Волноваха – Розовка в Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха получит сообщение с Донецком на севере.

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После согласования россияне начнут отводить земельные участки. Пострадают оставшиеся на ТОТ украинские фермеры. Оккупанты заберут у них поля для строительства железной дороги.

Это вообще бред и не добавит экологии и привлекательности региона. Однако реальное строительство начнется не раньше весны 2024 года,

– предположил советник мэра Мариуполя.

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