Россияне тайком забрали из затонувшей "Москвы" тела погибших и секретные документы, – разведка

Российские военные тайно забрали с затонувшего судна "Москва" тела погибших, а также секретную документацию. Об этом узнала украинская разведка.

Россия забрала из затонувшей "Москвы" тела погибших, оборудование и документы

Об этом пишет проект "Радио Свобода" – "Крым. Реалии" со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Также он подтвердил, что "Москва" затонула, когда ее буксовали в временно оккупированный Севастополь.

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Скибицкий рассказал, что Россия проводила на затонувшем крейсере спасательную операцию – она длилась не менее 2 недель. Для этого привлекли от 5 до 7 судов – спасательных кораблей, катеров, буксиров.

Доставали тела, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и не должно попасть в руки третьей страны.

– сообщил Вадим Скибицкий.

Ожидается, что эта операция на "Москве" была секретной. Российские военные и власти публично не сообщали о ее проведении.

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