Боятся оставаться: о чем свидетельствует эвакуация оккупантов из Токмака

Российские захватчики начинают убегать с временного оккупированного Токмака в Запорожской области. Офицеры вражеской армии эвакуируют так называемые учреждения "образования" и свои семьи

Оккупанты боятся оставаться в украинском городе. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Россиянам часто прилетает

Россияне действительно эвакуируют администрацию и штабы. Однако это не говорит о том, что сейчас будет "жест доброй воли" и оккупанты уйдут из Токмака. Хотя есть разговоры, что Токмак захватчики крепко укрепили. В то же время, сами россияне говорят, что за Токмаком есть укрепленная линия и они могут пойти за нее.

Разведка Эстонии сообщила, что Россия готовится к обороне на юге Украины. В частности, оккупанты укрепляют оборону возле Токмака и строят новую линию укреплений на пути в Бердянск.

Российские военные все же боятся оставаться в Токмаке, ведь видят как им прилетает в тыл по штабам, складам, мастерским, местам дислокации личного состава, технике и т.д. По ним точно работают дроны, ракеты и ситуация только обостряется.

"ВСУ достают даже штаб в Севастополе. Поэтому россияне пытаются как можно дальше быть от линии столкновения, чтобы их не доставали "прилеты", – отметил военнослужащий ВСУ.

Украина 22 сентября 2023 года нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Здание потерпело значительные разрушения, также есть погибшие и раненые.

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F-16 не перепутают

Российское ПВО 28 сентября "мастерски" сбила свой самолет. Вражеский Су-35С приземлился в Токмаке. По словам Сазонов, ликвидация Су-35 – это очень приятно. Потому что советские сушки есть на вооружении и в Украине, и в России. Потому захватчики так и пугаются.

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"Если берем сушку, то френдли файер это действительно большая проблема у россиян. Бывают нестыковки, что-то прослушали или не увидели, так что иногда дружный огонь у оккупантов бывает по своим. Ничего, скоро буду F-16, F-35, здесь уже не перепутаешь", – добавил военнослужащий ВСУ.

Что известно о ситуации в Токмаке