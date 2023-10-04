Боятся оставаться: о чем свидетельствует эвакуация оккупантов из Токмака
Российские захватчики начинают убегать с временного оккупированного Токмака в Запорожской области. Офицеры вражеской армии эвакуируют так называемые учреждения "образования" и свои семьи
Оккупанты боятся оставаться в украинском городе. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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Россиянам часто прилетает
Россияне действительно эвакуируют администрацию и штабы. Однако это не говорит о том, что сейчас будет "жест доброй воли" и оккупанты уйдут из Токмака. Хотя есть разговоры, что Токмак захватчики крепко укрепили. В то же время, сами россияне говорят, что за Токмаком есть укрепленная линия и они могут пойти за нее.Обратите внимание! Разведка Эстонии сообщила, что Россия готовится к обороне на юге Украины. В частности, оккупанты укрепляют оборону возле Токмака и строят новую линию укреплений на пути в Бердянск.
Российские военные все же боятся оставаться в Токмаке, ведь видят как им прилетает в тыл по штабам, складам, мастерским, местам дислокации личного состава, технике и т.д. По ним точно работают дроны, ракеты и ситуация только обостряется.
"ВСУ достают даже штаб в Севастополе. Поэтому россияне пытаются как можно дальше быть от линии столкновения, чтобы их не доставали "прилеты", – отметил военнослужащий ВСУ.Важно! Украина 22 сентября 2023 года нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Здание потерпело значительные разрушения, также есть погибшие и раненые.
Как россияне сбили свой Су-35С: смотрите видео
F-16 не перепутают
Российское ПВО 28 сентября "мастерски" сбила свой самолет. Вражеский Су-35С приземлился в Токмаке. По словам Сазонов, ликвидация Су-35 – это очень приятно. Потому что советские сушки есть на вооружении и в Украине, и в России. Потому захватчики так и пугаются.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"Если берем сушку, то френдли файер это действительно большая проблема у россиян. Бывают нестыковки, что-то прослушали или не увидели, так что иногда дружный огонь у оккупантов бывает по своим. Ничего, скоро буду F-16, F-35, здесь уже не перепутаешь", – добавил военнослужащий ВСУ.
Что известно о ситуации в Токмаке
- Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что якобы планируют выходить из Токмака. Вероятно, таким образом захватчики проверяют, как прежде всего россияне отреагируют на очередной "жест доброй воли".
- В то же время оккупанты заливают бетонные окопы и строят новую линию обороны вокруг города. Кроме того, россияне прокладывают новые транспортные пути, чтобы легче было доставлять военный груз.
- В ВСУ сообщили, что самый большой прорыв ВСУ произойдет "после Токмака". Сейчас оккупанты там полагаются на глубину своей линии обороны.