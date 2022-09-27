Значительно выросли цены на аренду и продукты: в Казахстане наплыв российских уклонистов

Сильное повышение цен на жилье и продовольствие в Казахстане оказалось следствием частичной мобилизации путина. Россияне массово бегут в безвизовые страны, очень популярен из которых – Казахстан.

Тысячи потенциальных призывников устремились в Казахстан, чтобы скрыться от повесток. Местные жители возмущаются таким наплывом россиян.

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Как беглецы-уклонисты доставляют хлопоты казахам

Из-за россиян в Казахстане выросли цены на аренду. По словам студентки одного из казахских вузов Айши, многие ее знакомые не могут снять жилье из-за наплыва незваных гостей.

Из-за того, что в общежитиях не хватает мест, студенты снимали квартиры или комнаты. Сейчас они не могут этого себе позволить, потому что владельцы жилья начали чрезмерно поднимать цены из-за большого спроса.

Я вообще не понимаю казахов, которые сейчас готовы во всем помогать этим россиянам. И работу им дать, и жилье. Они всегда оскорбляли нас, когда мы приезжали к ним работать в Москву. Моего брата, уехавшего на заработки на строительство, обзывали там, не доплачивали. А однажды в метро чуть не избили,

– говорит Айша.

Цены на продукты тоже выросли. По словам местных жителей, россияне скупают алкоголь, дорогие сорта сыра, мясо и другие продукты. То, что большинство казахов не могут себе позволить – по карману уклонистам.

Люди жалуются, что из-за приезжих россиян они боятся потерять работу. Хотя зарплаты в Казахстане по сравнению с Москвой небольшие, беглецы могут искать работу в новой стране, потому что не планируют в ближайшее время возвращаться.

У меня невестка работает медсестрой в больнице, там уже врачи и младший персонал переживают, что сейчас на работу придут московские медики и местных специалистов начнут увольнять,

– волнуется жительница Алматы Фатима.

Некоторые казахи предполагают, что россияне могут впоследствии захватить и их территории. Они не доверяют беглецам страны-агрессора.

Они не будут учить казахский язык. Они будут разговаривать на русском. А потом потребуют, чтобы ему обучали в школах, использовали в государственных учреждениях. Именно так россияне начинают свои захваты территорий. Затем придут российские военные и скажут, что будут защищать россиян на нашей территории. Нам нужно срочно принимать меры, чтобы обезопасить себя от засилья россиян,

– утверждает Амир из Алматы.

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Некоторые местные жалеют горе-беглецов. Например, директор кинотеатра в приграничном городе Уральск Дилара считает, что нужно помогать беглым от призыва россиянам. Женщина даже разрешила им жить в кинозале.

За это она позже получила шквал хейта. Мол, сбежавшие потом будут подписывать, что хотят присоединить Уральск к россии.

Они едут сюда на автомобилях, на которых наклеено Z. Они даже не собираются их снимать. То есть, войну против украинцев они поддерживают, а вот сидеть в окопах не хотят. Меня, да и многих моих друзей, возмущает. Ведь именно благодаря их поддержке сейчас идет война,

– высказывает свое мнение студентка Айша.

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Как россияне убегают от призыва: последние новости

Российские "туристы" ринулись в безвизовые страны, когда власти объявили о частичной мобилизации. Мужчины были готовы платить по 21 000 или даже 27 000 долларов за место на частном самолете.

Беглецы чаще всего направляются в Армению, Казахстан, Азербайджан, Финляндию и Турцию. На границе с Грузией тоже сейчас километровые очереди.

Огромная очередь из автомобилей образовалась и на монгольской границе. Между тем, МИД Монголии опровергли эту информацию и уверяли, что она не соответствует действительности.

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