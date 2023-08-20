Террор гражданских: россияне сбросили взрывчатку на мужчину, просто шедшего по улице
Источник:Александр Прокудин
Россияне в очередной раз атаковали мирное население – на этот раз под удар россиян попал житель Херсона. Они цинично сбросили на мужчину взрывчатку.
Оккупантам плевать, кто перед ними – гражданский или военный. Они целенаправленно уничтожают все украинское население.
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Российский цинизм зашкаливает
В воскресенье, 20 августа, около 15:30 оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на жителя Херсонщины. Тот шел по улице Новоборислава, когда на него упало 2 российских взрывных аппарата.
Жизнь еще одного жителя Херсонщины сегодня оборвала российкая армия,
– написал глава Херсонской ОВА.
Мужчине было 33 года. Врачи не могли ничем помочь мужчине – в результате полученных травм и ран местный житель погиб прямо на месте.
Россия осуществляет геноцид населения
- 19 августа Россия атаковала центр Чернигова ракетами "Искандер". Удар по драмтеатру унес жизни семи человек, ранения получили 148 гражданских. Среди них – 15 детей и 15 сотрудников полиции.
- Оккупанты убили ребенка, отца 4 детей, учителей. Самой молодой погибшей является 6-летняя София – она была долгожданным ребенком в семье.
- Россияне били по месту, где проводили выставку дронов. По словам организаторов, о ее проведении знали ограниченный круг лиц. О месте им сообщили за несколько часов до начала.