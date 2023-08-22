Российские военные "воюют с командирами", но и учатся на ошибках: анализ ISW

В американском Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты имеют низкий моральный дух на фронте и, соответственно, воюют с командирами армии страны-агрессорки. В то же время, аналитики утверждают, что россияне все же учатся на собственных ошибках.

Эксперты также отметили, что российским солдатам не хватает техники на фронте. Кроме этого, россияне жалуются на то, что оружие, которое поступает на передний край, старое и неэффективное.

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Россияне воюют со своими командирами

Аналитики Института изучения войны со ссылкой на российского военкора утверждают, что российским войскам, особенно 20 и 2 общевойсковых армий России, действующих на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники, что мешает им эффективно сражаться на фронте и снижает их моральный дух.

Милблогер утверждал, что русские солдаты должны зарегистрировать свои частные транспортные средства в министерстве обороны России. После чего их транспорт исчезает или передается в другое место,

– сказали эксперты.

В ISW также подчеркнули, что российские командиры регулярно наказывают военнослужащих. В частности, это может случиться за любой пустяк.

"Наказывают российских солдат, хранящих свои машины или совершивших мелкие административные нарушения. Россияне чувствуют, что они "воюют" со своим командованием", - отметили аналитики.

Также в Институте изучения войны рассказали, что российские власти не предоставили своим силам, действующим на Херсонском направлении, лодки и игнорировали постоянные обращения солдат. А командир батальона "Восток" Александр Ходаковский утверждал, что российские вооруженные силы продолжают сталкиваться с проблемами контрбатарейных операций после того, как начали испытывать нехватку артиллерийских систем.

Солдаты заявили, что российские силы начали получать устаревшие буксированные гаубицы Д-20. Ходаковский утверждал, что это оружие непригодно для контрбатарейного боя, возможно, ссылаясь на износ ствола от постоянного использования, что со временем делает трубную артиллерию менее точной.

– отметили в ISW.

Многочисленные "военкоры" утверждают, что российским войскам не хватает соответствующих контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения командующего 58 общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова в начале июля.

В то же время россияне учатся на собственных ошибках

Однако другие российские "военкоры" утверждают, что их войска совершенствуют тактику артиллерии. Более того, эти милблогеры уверяют, что артиллерийские подразделения России стали намного точнее, чем они были год назад.

"Можно предположить, что мобилизованный персонал, не имевший предварительного военного опыта, научился точно поражать цели", – констатировали эксперты.

В заключение в Институте изучения войны сказали, что постоянные жалобы российского персонала свидетельствуют, что минобороны России не желает или не может решать постоянную нехватку оборудования и проблемы с низким моральным духом. Однако российские войска, возможно, совершенствуют тактику и учатся на предыдущих ошибках, в том числе и потому, что Запад затягивает поставки вооружения в Украину.

Россияне имеют значительные потери на фронте