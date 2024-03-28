Россияне ударили по частным домам в Запорожье: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали Запорожье "Шахедами". Известно о разрушениях и раненых.

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Запорожье.

Смотрите также Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили 12-летнего мальчика

Оккупанты снова бьют по мирному населению

Ночью 28 марта враг нанес удары беспилотниками по Запорожью. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, противник ударил по частным домам города. В результате атаки есть пострадавшие.

Информацию о количестве пострадавших и разрушении уточняем,

– сообщил чиновник.

Отметим, что около половины второго ночи Воздушные силы предупредили об угрозе БПЛА для Запорожской области. Вскоре, а это около 02:00 в городе прогремели взрывы.

По состоянию на 2:39 для региона объявили об отбое тревоги.

"Прилет" в Харькове

: Вечером 27 марта оккупанты били по Запорожью и ракетами. Так, над городом силы ПВО сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Взрывы этой ночью звучали и в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, "Шахеды" атаковали Киевский район. Потерпел разрушение ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Ракетный удар по Запорожью 22 марта: что известно