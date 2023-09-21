Ракетный удар по центру Черкасс: щемящее видео спасения мужчины из-под завалов
Источник:Игорь Клименко
Утром 21 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Россия снова атаковала объекты гражданской инфраструктуры и, к сожалению, известно о пострадавших.
В Черкассах захватчики поразили здание гостиницы и несколько торговых павильонов. На месте работают работники ГСЧС и пытаются оперативно ликвидировать последствия удара.
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Удар по Черкассам
Утром 21 сентября россияне из стратегической авиации атаковали Киевскую, Ровенскую, Львовскую, Харьковскую и Черкасскую области. В частности, на территории последней пострадала гостиница и загорелись торговые павильоны на местном рынке. Известно о 7 раненых, одного мужчину удалось вытащить из-под завалов. Всего в гостинице находились около 23 человек.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поделился видео работ работников ГСЧС. На нем они пытаются спасти мужчину, оказавшегося под завалами. Министр отметил, что ликвидация последствий обстрелов в Черкассах продолжается. Сотрудники спецслужб продолжают поиски пострадавших, которые, вероятно, могут до сих пор находиться в ловушке.
Спасение человека после обстрелов: смотрите видео
Массированный ракетный обстрел
- Россияне подняли в небо для атаки около 10 бортов Ту-95МС, запустивших десятки ракет типа Х-101/Х-555. Около 5 утра воздушная тревога распространилась по всей территории Украины. Около 6:41 тревога закончилась, однако уже с 7:03 области начали снова "краснеть".
- К сожалению, известно о поражении инфраструктуры во Львовской области, Харькове, Черкассах, Ровно. В Киеве обломки повредили дом, СТО и общежитие заведения профтехобразования. В результате атаки пострадали 7 человек. В некоторых районах Киева нет света и воды. В Ровно после попадания также сообщают об отключении.
- Оккупанты нанесли три ракетных удары по территории Дрогобыча Львовской области. Два прилета было по промышленному предприятию – информации о пострадавших не поступало.
- В Харькове местные сообщали о шести взрывах – в частности, в Слободском районе. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры. Сейчас есть информация о 2 раненых.