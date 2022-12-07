Россияне накрыли огнем рынок и жилые дома: теракт в Курахово имеет ужасные последствия

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. В среду 7 декабря оккупанты открыли огонь по Кураховому в Донецкой области.

Павел Кириленко рассказал, что оккупанты ударили по центру. Под вражеским огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

В полиции показали обломки ракеты, сбитой на Киевщине

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Украинский лидер опубликовал кадры разрушений, вызванных российским ракетным террором.

Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Террористы – изверги. И они будут отвечать за это,

– заявил Зеленский.

Как выглядит место трагедии в Курахово: смотрите видео

Кирилл Тимошенко рассказал, что оккупанты открыли огонь из реактивных систем залпового огня.

Грузовик оккупантов въехал в маршрутку

В Шахтерском районе 7 декабря 2022 года произошло жуткое ДТП. Грузовик российских захватчиков въехал в маршрутку. Погибли 16 человек. По предварительным данным, все погибшие – гражданские. Они находились в микроавтобусе в то время, когда вражеский грузовик его протаранил.

Трагедия произошла на автодороге Шахтерск – Торез.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.