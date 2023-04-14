Оккупанты ударили по домам в Славянске: есть жертвы и ранены

Российские террористы нанесли удар по жилым кварталам Славянска. Оккупанты попали в сразу три многоэтажки. Мирные жители оказались под завалами.

К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА.

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Люди оказались под завалами

Российские военные нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам Славянска. Оккупанты разрушили многоэтажки, повредили школу.

Под завалами одного из домов находятся люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция. Один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения при ударе российских оккупационных войск по Славянску,

– отметил Кириленко.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что в городе прогремели минимум 7 взрывов в районе школы №8. Враг попал в три пятиэтажных дома. Один из них частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Ермак отметил, что уже известно о шести пострадавших.

Глава ОВА уточнил , что по состоянию на 18:00 известно о. Также есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в частности ребенок.Также Кириленко рассказал, что оккупанты нанесли удар по Славянску около 16 часов. По предварительным данным, использовалиПовреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Последствия российского обстрела Славянска Донецкой области / Фото из соцсетей Кириленко, Ермака

Оккупанты также ударили по Константиновке и Краматорску

Взрывы прогремели также в Краматорске и Константиновке. Глава ОВА рассказал, российские террористы также ударили сегодня и по этим населенным пунктам. По предварительной информации, там обошлось без жертв.

Издание "Новости Донбасса" писало, что в Краматорске разрушен гаражный кооператив, повреждено остекление школы и несколько многоквартирных домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Краматорска / Фото "Новости Донбасса"

Напомним, что сегодня, 14 апреля, в Донецкой области несколько раз объявляли тревогу. В частности, она звучала с 16 до 17 часов. Важно не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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В ОВА отмечают, что оставаться на территории Донецкой области опасно. Так что местных жителей еще раз призывают срочно эвакуироваться.